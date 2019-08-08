البعثة الطبية للحج: الكشف على 43 ألف حاج مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى الخميس 43214 حالة مرضية، حيث جرى الكشف عليها وصرف العلاج اللازم من بينها 38797 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4417 حالة في المدينة المنورة.

وأضاف مجاهد، في بيان صحفي، أن وزيرة الصحة تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج إلى دخول 107 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 54 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 53 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن.

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وأضاف أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ32 حالة بالمستشفيات السعودية، بإجمالي 121 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي.

ولفت إلى أن فريق البعثة ينسق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميا صباحا ومساءً على جميع المستشفيات التي حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى أن البعثة تقوم بتكثيف الندوات والزيارات التوعوية والتثقيفية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية، والماسكات لتجنب ضربات الشمس، والإصابة بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها، تزامنا مع قرب موعد أداء مناسك الحج.

وأكد عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم.