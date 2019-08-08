"الداخلية" توجه قافلة طبية للكشف على المواطنين في مساكن دربالة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجهت وزارة الداخلية قوافل طبية للكشف على المواطنين قاطني القرى الأكثر احتياجاً، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك استمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد".
وقام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار ثلاثة أيام، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي مساكن دربالة بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية.
وأسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبي على (1227) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
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