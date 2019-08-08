"خان العيش والملح".. مسجل اتفق مع آخر لسرقة صديقه بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين عقب قيامهما بسرقة مبلغ مالى من مسكن أحد المواطنين بالنزهة.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهره، تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط شخصين (سبق اتهام أحدهما في 4 قضايا آخرهم قضية "سرقة متجر")؛ وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ مالي 92,250 ألف جنيه " لم يحددا مصدره".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص ،كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول" على صلة قرابة بأحدهما") بأسلوب "المغافلة"، وأضاف أحدهما أنه نظراً لإقامته طرف المجني عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه فخطط لسرقته بالاشتراك مع الآخر، وفي سبيل ذلك توجه الأخير لمسكن المجني عليه وقاما بمغافلته وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه من داخل مسكنه، واعترفا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجني عليه إتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.