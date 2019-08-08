ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة قائدي السيارات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات قائدي السيارات بالطرق السريعة بالجيزة.

تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بوصول (أحد الأشخاص - مقيم الشرقية) مصاب بجروح متفرقة بالجسد جراء طلق خرطوش.

وقال سائق برفقة المجني عليه، أنه أثناء قيادته السيارة وبرفقته المصاب وسيرهما بالمنطقة الجبلية بدائرة المركز، فوجئا بقيام مجهولين بحوزة أحدهم بندقية خرطوش باستيقافهما، وقيام أحد المجهولين بإطلاق عيار خرطوش تجاه المصاب فأحدث إصابته واستولوا على السيارة وهربوا.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم أفراد تشكيل عصابي وهم: عاطل (سبق اتهامه في 7 قضايا سرقة بالإكراه)، وعاطل (محكوم عليه بالحبس 3 سنوات)، وعاطل (مطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا سرقة وإتلاف).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، هاتف محمول وحافظة نقود "خاصين بالمجني عليه").

اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات قائدي السيارات بالطرق السريعة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها.