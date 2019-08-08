4 سبتمبر.. الاستئناف على "عدم الاختصاص" بفرض الحراسة على نقابة الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، جلسة 4 سبتمبر المقبل، لنظر الاستئناف على حُكم أول درجة للتقاضي بعدم اختصاص الأمور المستعجلة نوعيًا بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وطالب مقيما الدعوى الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، بسرعة تحديد جلسة الاستئناف بعد وقفها "جزائيًا" استنادًا إلى تحقق ركني الاختصاص والاستعجال والخطر الداهم بحقوق المرضى، وطلبا تنفيذ القانون بخصوص الحد الأقصى لأسعار كشوفات الخدمات الطبية.

يذكر أن حكم أول درجة قضى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى استنادًا إلى عدم توافر ركن الاستعجال.

وطالبت الدعوى في ختامها؛ الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسًا قضائيين على نقابة الأطباء.