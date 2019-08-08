تاجر الموت سقط بـ 5 أسطوانات هيروين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على أحد العناصر الإجرامية بإمبابة لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كيلو ونصف من الهيروين المخدر.

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام عاطل، 43 سنة، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضيتين "مخدرات") بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين مُتخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 5 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو و 500 جرام، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع، والميزان لإعداد المادة المخدرة للبيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.