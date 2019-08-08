محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بأسوان، 10 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن معدن الذهب بأسوان وبحوزتهم 60 كيلو جرام من خام الذهب وكمية من أحجار الكوارتز.
البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لتفقد الحالة الأمنية بطريق "القاهرة-أسوان" الزراعي بدائرة المركز، تمكنوا من ضبط 10 أشخاص من بينهم (3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال استقلالهم 3 سيارات نقل، وبحوزتهم (60 كيلو جرام من خام الذهب، 13 كيلو جرام زئبق، 2 أسطوانة غاز - ميزان حساس- هيلتي 10 أجولة بداخلها أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب.
وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب غير المشروع عن معدن الذهب، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 60 كيلو خام.. تفاصيل سقوط عصابة الـ 10 للتنقيب عن الذهب بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.