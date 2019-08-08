بـ 60 كيلو خام.. تفاصيل سقوط عصابة الـ 10 للتنقيب عن الذهب بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بأسوان، 10 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن معدن الذهب بأسوان وبحوزتهم 60 كيلو جرام من خام الذهب وكمية من أحجار الكوارتز.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لتفقد الحالة الأمنية بطريق "القاهرة-أسوان" الزراعي بدائرة المركز، تمكنوا من ضبط 10 أشخاص من بينهم (3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال استقلالهم 3 سيارات نقل، وبحوزتهم (60 كيلو جرام من خام الذهب، 13 كيلو جرام زئبق، 2 أسطوانة غاز - ميزان حساس- هيلتي 10 أجولة بداخلها أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب.

وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب غير المشروع عن معدن الذهب، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.