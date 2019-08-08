بحوزته 3050 قرص منشط.. سقوط مدير صيدلية يتاجر في الأدوية المهربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبط مدير صيدلية قبل ترويجه عقاقير مهربة ومنتهية الصلاحية بمصر الجديدة.

أكدت معلومات وتحريات العميد حسام الشواف، مدير مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، قيام المسئول عن صيدلية، كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، والمنشطات المهربة جمركياً وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعينات الطبية المجانية، داخل الصيدلية عمله وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط المذكور، وعثر بداخل الصيدلية على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة، والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة، والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون، عبارة عن 3050 قرص، كبسولات من المنشطات مختلفة الأنواع، 2450 قرص من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وبمواجهته أمام العميد حسام الشواف، مدير مباحث الأحداث اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.