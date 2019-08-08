بين السما والأرض.. إنقاذ 3 أشخاص تعطل بهم مصعد بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تمكنت قوات الإنقاذ البرى بالحماية المدنية بالقاهرة من استخراج 3 أشخاص عالقين داخل مصعد عقار بمنطقة النزهة. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً بتعطل مصعد كهربائي بعقار سكني وبداخله محتجزين بدائرة قسم شرطة النزهة. دفعت القوات على الفور بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية وقوة من القسم، حيث تبين تعطل المصعد بين طابقين وبداخله 3 أشخاص، وتمكنت القوات من فتح باب المصعد وإخراج المتواجدين بداخله بحالة صحية جيدة ودون إصابات. ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ وإغاثة المحتجزين بالمصعد استحسان الأهالي وتقديم الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

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