بهيروين وحشيش.. سقوط ديلفيري الكيف بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة على منطقة السحر والجمال لضبط وملاحقة المخالفين. وأسفرت الحملات خلال استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة مركز بلبيس بالشرقية).. لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وبحوزتهما 25 جرام لمخدر الهيروين، (50 جرام لمخدر الحشيش- 120 قرص مخدر. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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