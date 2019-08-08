محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة بحوزتها كمية من مخدر الإستروكس بقصد الاتجار. كانت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (إحدى السيدات – مقيمة دائرة قسم شرطة الشرابية ولها محل إقامة آخر بدائرة القسم) حال تواجدها بدائرة القسم، وبحوزتها (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمولن بطاقة رقم قومي، باسم شقيقتها، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها، وحيازتها لبطاقة الرقم القومي بقصد انتحال صفة شقيقتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتحال شخصية شقيقتها.. ليلة سقوط تاجرة "مخدر الموت" بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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