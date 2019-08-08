مصر | قبل العيد.. سقوط "ديلر إمبابة" وبحوزته كيلو ونصف هيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل العيد.. سقوط "ديلر إمبابة" وبحوزته كيلو ونصف هيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في إسقاط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة إمبابة وبحوزته كيلو ونصف جرام هيروين مخدر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام عاطل، 43 سنة، مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات" بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين مُتخذًا من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 5 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو و500 جرام، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والملبغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع، والميزان لإعداد المادة المخدرة للبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.