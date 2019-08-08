مصر | سقوط عصابة سرقة السيارات بالإكراه في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة السيارات بالإكراه في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في إسقاط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقات قائدي السيارات بالطرق السريعة تحت تهديد الأسلحة النارية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط إشارة من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية مصاب بجروح متفرقة بالجسد إدعاء طلق خرطوش، وما قرره سائق سيارة نصف نقل، مقيم بذات العنوان، أنه أثناء قيادته السيارة وبرفقته المصاب وسيرهما بالمنطقة الجبلية بدائرة المركز، فوجئا بقيام مجهولين بحوزة أحدهم بندقية خرطوش بإستيقافهما، وقيام أحد المجهولين بإطلاق عيار خرطوش تجاه المصاب فأحدث إصابته وإستولوا على السيارة وهربوا.

وبتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم أفراد تشكيل عصابى مكون من كلٍ من عاطل، 23 سنة، سبق إتهامه فى 7 قضايا "سرقة بالإكراه، سلاح نارى، سرقة" آخرهم قضية "سرقة بالإكراه" والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا "سرقات بالإكراه سرقة" منهم 2 حكم جناية "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه فيهما بالسجن المؤبد، عاطل، 24 سنة، سبق إتهامه فى 3 قضايا "سلاح نارى، سرقة تيار كهربائى، تبوير"آخرهم قضية"سلاح نارى" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبوير أرض زراعية" والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة 3 سنوات، عاطل، 26 سنة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا "سرقة، إتلاف، تعدى" آخرهم قضية "سرقة" والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة 6 أشهر.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، هاتف محمول وحافظة نقود "خاصين بالمجنى عليه"، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات قائدى السيارات بالطرق السريعة، وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.