أخبار مصر | "التضامن" تكرم اليوم 24 واعظا متميزا في تأهيل الأطفال داخل دور الرعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تكرم اليوم 24 واعظا متميزا في تأهيل الأطفال داخل دور الرعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت وزيرة التضامن الإجتماعى، عددا من الوعاظ المتميزين في تقويم سلوكيات الأطفال داخل دور الرعاية الاجتماعية، في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف والذي بدأ منذ يناير عام 2018 بشأن ايفاد علماء من الأزهر الشريف لعقد ندوات ولقاءات بدور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الايوائية في جميع المحافظات.

حيث تم تكريم عدد 24 واعظا مارسوا النزول الميداني لدور الرعاية على مدار عام كامل منذ يناير 2018 حتى يناير 2019 بالقاهرة والجيزة والقليوبية كمرحلة أولى نظرا لوجود عدد أكبر من المؤسسات بتلك المحافظات مع وجود أكبر نسبة مشكلات تحتاج للتدخل بكافة أنواعه.

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وقامت الوزارة بمتابعة عمل الوعاظ داخل الدور وتيسير آداء مهمتهم مع الأبناء والأخصائيين ونفذت دورة تدريبية تهدف الى إكسابهم هم ومقدمي الرعاية بالدور المستهدفة المعرفة والرؤية الواضحة عن الاحتياجات النفسية والاجتماعية والسلوكية للأبناء وأيضاً الجوانب الشرعية والمحددات القانونية بدور الرعاية الاجتماعية.

وأشاد صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، وقد نجحت التجربة حيث أنه بالمتابعة تبين وجود مردود إيجابي للتدخل الديني من السادة الوعاظ بتلك الدور وإستجابة عدد كبير من الابناء لحضور الندوات وطلب الابناء من الوعاظ موضوعات بعينها للمناقشة وقد استهدفت الندوات تعديل السلوك والأخلاقيات ورفع الوعى الديني لدى الأبناء حيث تنوعت موضوعات تلك الندوات لتشمل تعليم فضل القران وأحكامه وسلوك المسلم والقصص القرآني وخطوات التفوق وتعليم الصلاة والوضوء وفقه المرأة والنظافة الشخصية والثقة في النفس وتكوين شخصية قوية قادرة على التحدي للوصول الى أعلى درجات العلم.

وقد تم زيادة عدد الوعاظ الى 100 واعظ وواعظة لتغطية عدد أكبر من دور الرعاية على مستوى الجمهورية وزيادة عدد الدور المستهدفة من 25 الى 100 دار وتم التنسيق مع "وحدة الطب النفسي" بمستشفى الحسين الجامعي لتوفير التدخلات النفسية لأبناء الدور وتم تنفيذ برنامج تدريبي شامل لهم مؤخرا للبدء في خطط للنزول لتغطية كافة الدور المستهدفة.