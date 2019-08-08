أخبار مصر | "الصحة": إطلاق أول تطبيق على الموبايل لخدمة الحجاج المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": إطلاق أول تطبيق على الموبايل لخدمة الحجاج المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الخميس، 43214 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 38797 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4417 حالة في المدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلي دخول 107 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 54 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 53 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن، موضحا أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 32 حالة بالمستشفيات السعودية، بإجمالي عدد 121 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا " صباحا ومساء" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

كما أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلي أن البعثة تقوم بتكثيف الندوات والزيارات التوعوية والتثقيفية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية، والماسكات لتجنب ضربات الشمس، والإصابة بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها، تزامنا مع قرب موعد أداء مناسك الحج، مؤكدا عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم.

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ومن جانبه كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق أول تطبيق (موبايل أبليكيشن) خاص بالبعثة الطبية المصرية بمسمي " بعثة الحج المصرية- Egypt Hajj " لمساعدة الحجاج المصريين فى تلقي الخدمات الصحية وتعريفهم بالخدمات الطبية التى تقدمها البعثة بالأراضي السعودية.

واوضح "صلاح" أن التطبيق متاح مجاني، حيث يقوم الحاج بتنزيله عبر هاتفه المحمول، ويبدأ تفعيلة بإدخال رقم جواز سفره، والرقم القومي، ورقم هاتفه المحمول" السعودي" لسرعة وسهولة التواصل مع الحاج خاصة في أوقت الطوارئ.

وأضاف "صلاح" أن الخدمات التي يقدمها التطبيق للحجاج هي "طلب الإستغاثة"، حيث يمكن للحاج من خلاله، إرسال إستغاثة فورية لغرفة عمليات وطوارئ البعثة الطبية والتي تقوم بدورها بتحديد مكان صاحب الاستغاثة لتقديم المساعدة له، مشيرًا الي أن التطبيق يتضمن أيضًا عددًا من الإرشادات الصحية الواجب إتباعها أثناء موسم الحج للوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية، هذا ويتضمن أيضًا التطبيق دليل بأماكن العيادات الطبية للبعثة بكافة الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار "صلاح" الى أنه فور تسجيل الحاج لبياناته وتفعيل التطبيق ستقوم البعثة الطبية بإرسال إشعارات ورسائل توعوية متجددة طوال فترة تواجد الحاج بالأراضي السعودية على هاتفه المحمول لوقايته من أى أمراض معدية.