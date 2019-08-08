أخبار مصر | فنادق مصرية في قائمة أفضل ٢٥ فندق على مستوى العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنادق مصرية في قائمة أفضل ٢٥ فندق على مستوى العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مجلة Travel & Leisure الأمريكية العالمية والمعروفة باختيار وترشيح أفضل الوجهات الفندقية والعلامات التجارية للمسافرين حول العالم باختيار فندق "سوفيتيل ليجند أولد كتراكت" في المركز الثامن ضمن أفضل 25 فندق في العالم، كما تم اختيار فندق "فورسيزونز نايل بلازا" في المركز الخامس وفندق Marriott القاهرة في المركز العاشر فى قائمة أفضل فنادق المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019، يأتي ذلك تأكيدا على المستوى المتميز لهذه الفنادق حيث يعتمد ترشيح المجلة للفنادق على العديد من المعايير أهمها مدى جودة الخدمة المقدمة بها ورضاء العملاء.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عن سعادتها باختيار فنادق مصرية في قائمة أفضل الفنادق سواء على مستوى العالم أو شمال أفريقيا والشرق الأوسط مما يعكس قدرة هذه الفنادق على المنافسة عالميا، وبما يؤكد المستوى المتميز لبعض الفنادق المصرية .

كما أكدت وزيرة السياحة أن هذا النجاح سوف يتزايد في الفترة المقبلة خاصة مع قيام الوزارة بتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتواكب مع المعايير الدولية مما سيكون له أكبر الأثر على تحسين جودة المنتج السياحى، بالاضافة الى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتدريب العمالة لضمان جودة الخدمة المقدمة وهو ما يأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، والذى يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لقطاع السياحة في مصر.

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وقد قامت وزيرة السياحة بتقديم التهنئة لهذه الفنادق على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "في حين تعد أهرامات الجيزة مصدر الجذب الرئيسي لمدينتنا، الا أن المزج بين الماضي والحاضر... بين الجدران التاريخية والأجواء المعاصرة هو ما يظل عالقا في الأذهان".

“القاهرة الآسرة....اثنان من فنادق القاهرة اختارتهم مجلة @TravelLeisureضمن قائمة أفضل عشر فنادق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠١٩. كل التهاني لفندق Four Seasons Nile Plaza العصري، لحصوله على المركز الخامس، وفندق Marriott القاهرة التاريخي لحصوله على المركز العاشر”.

وقالت: "على مدار أكثر من قرن من الزمان اعتاد فندق "سوفيتيل ليجند أولد كتراكت"، التاريخى، أن يحوز على ثقة السائحين بمناظره المتفردة على نهر النيل والمستوى المتميز من الضيافة الذي يتميز به، ولا عجب أن شرفته الملكية المطلة على النيل قد استقبلت، وقت الغروب، على مدار الأعوام العديد من المشاهير والشخصيات البارزة والمؤثرة حول العالم".