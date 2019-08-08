أخبار مصر | انطلاق الدورة الثانية في "الاستراتيجية والأمن القومي".. 29 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الدورة الثانية في "الاستراتيجية والأمن القومي".. 29 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن موعد انطلاق فاعليات الدورة الثانية المتخصصة في مجال الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك بمقتضى بروتوكول التعاون بين النقابة العامة، وأكاديمية ناصر العسكرية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، وإشراف ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة.

وأوضح ماجد حنا، عضو النقابة العامة، أن فاعليات الدورة ستنطلق يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر، حتى يوم الأربعاء 9 أكتوبر المقبل، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالدقي، على أن تبدأ من الساعة الرابعة عصرا، وتنتهي في الساعة الثامنة مساء، لمدة أسبوعين.

وأوضح حنا، أن قيمة الاشتراك في الدورة 500 جنيه، على أن تُملأ الاستمارة مع إرفاق صورة فوتوغرافية، وصورة كارنيه عام 2019، وصورة بطاقة الرقم القومي، وتسلم لدى ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، وذلك قبل موعد الدورة بفترة كافية، نظرا لاستغراق التحريات عن المشترك نحو ثلاثين يوما.

كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع وافقت، في الآونة الأخيرة، على التحاق المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مجالات: إدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار، والاستراتيجية والأمن القومي، بناءً على الطلب المقدم من نقيب المحامين.