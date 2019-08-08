أخبار مصر | الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، فى بداية اجتماع مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة أعضاء الحكومة للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع فى محيط المعهد القومى للأورام.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تمضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة ايضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.