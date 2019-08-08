أخبار مصر | ختام اختبارات الدورة الثانية لمعهد البحيرة بحضور النقيب العام.. اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام اختبارات الدورة الثانية لمعهد البحيرة بحضور النقيب العام.. اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رامي الحديني، عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، إن النقيب العام، سامح عاشور، أعرب عن نيته حضور انعقاد اختبارات ختام الدورة الثانية لمعهد المحاماة بالفرعية، وذلك لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب البحيرة، والمقرر لها اليوم الخميس، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأوضح الحديني، أن الاختبارات ستعقد بواقع لجنتين، الأولى لمحامي ومحاميات شمال البحيرة، والأخرى لمحامي ومحاميات جنوب البحيرة من الساعة الواحدة ظهرا، حتى الانتهاء من امتحان جميع الدارسين بالمعهد.

وأشار إلى أن الامتحان سيعقد بقاعة المؤتمرات بدار النقابة الفرعية فى دمنهور، وسيلقي النقيب العام كلمة، خلال لقائه مع محامي البحيرة، في افتتاح القاعة بعد تحديثها، ستتناول المستجدات النقابية، كقانون المحاماة الجديد، والعلاج، والمعاش، والموقف المالي للنقابة، وغيرها من الأمور النقابية والمهنية.