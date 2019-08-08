أخبار مصر | 20 أغسطس.. إغلاق باب تلقي أوراق المتفوقين من أبناء المحامين لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 أغسطس.. إغلاق باب تلقي أوراق المتفوقين من أبناء المحامين لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، عن استمرار تلقى أوراق أبناء المحامين المتفوقين دراسيا لعام 2019 بنادي المحامين النهري في المعادي، وذلك استعدادا لتكريمهم بالحفل السنوى للنقابة.

وقال أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن موعد الحفل سيتم تحديده قريبا، وسيتم خلاله تكريم الحاصلين على شهادات إتمام المرحلتين الإعدادية، والثانوية علمي، بنسبة 90% فأكثر، وشهادة الثانوية أدبي للأبناء الحاصلين على 85% فأكثر.

وأوضح ضوة، أنه بالنسبة للتعليم الأزهري، يكون التكريم للحاصلين على 80% فأكثر، وشهادة إتمام المرحلة الجامعية للأبناء الحاصلين على تقدير جيد جدا، مشيرا إلى أن تلقي الطلبات سيبدأ من 22 يوليو الحالى حتى 20 أغسطس المقبل، من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، بإدارة المعاشات، 5 شارع 77، متفرع من شارع 9 بالمعادي.

وأفاد الأمين العام المساعد بأن الأوراق المطلوبة هى: أصل الشهادة، أو صورة طبق الأصل لعام 2019، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وكارنيه المحاماة، وصورة شهادة الميلاد بالنسبة للمحاميات.