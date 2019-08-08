أخبار مصر | تعاون بين "الآثار" و"الإسكان" لتنفيذ وتشغيل خدمات منطقة سقارة الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون بين "الآثار" و"الإسكان" لتنفيذ وتشغيل خدمات منطقة سقارة الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين والسائحين بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح العناني، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارتي الآثار والإسكان للحفاظ على التراث مصر الأثري والحضاري، وتطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية للزائرين، مما ينشط السياحة الوافدة إليها ويشجع علي جذب الزائرين لقضاء وقت أطول فى زيارة تلك المنطقة الأثرية.

وجاء توقيع هذا البروتوكول بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار علي الدراسة المقدمة لتطوير الخدمات بما يتلائم مع بانوراما المنطقة الأثرية، بحيث يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف المنطقة المختصة وقطاع المشروعات بوزارة الآثار.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى بموجب هذا البروتوكول، مصاريف التمويل والاعتمادات المالية لأعمال التصميم والتنفيذ، وكل ما يلزم لإنهاء مشروع تطوير منطقة سقارة، شاملة إعداد الرسومات التنفيذية، ومستندات الطرح، ومراجعة مواقع الخدمات المقترحة، والتي من شأنها رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية.