أخبار مصر | وكيل الأزهر يكرم أوائل معهد العلوم الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يكرم أوائل معهد العلوم الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقيم الأزهر الشريف بعد قليل احتفالًا لتكريم أوائل معهد العلوم الإسلامية، ولقاءً تعريفيًا بالمعهد لطلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية الأزهرية، بحضور الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، وتحفيزًا لهم على التفوق، وحث الطلاب على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد.