أخبار مصر | رئيس "السكة الحديد" يتفقد محطة مصر بالقاهرة للاطمئنان على صرف التذاكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "السكة الحديد" يتفقد محطة مصر بالقاهرة للاطمئنان على صرف التذاكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الخميس، محطة مصر؛ للاطمئنان على انتظام حركة مسير القطارات ومتابعة عمليات صرف التذاكر.

ووجه رئيس الهيئة، بضرورة انتشار مسئولي خدمة العملاء على الأرصفة لمساعدة المسافرين وتسهيل رحلتهم وحل أي مشكلة في حينه والإعلان عن القطارات من خلال الاذاعات الداخلية والشاشات بالمحطات.

وأشار "رسلان" إلى أن عملية صرف التذاكر تتم بصورة مميكنة وشفافه تضمن حصول الراكب علي التذكرة من المنافذ الرسمية بما يقضي نهائيا على السوق السوداء واستغلال المواطنين.

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وأضاف أن عملية متابعة مسير القطارات تبدأ بمتابعة التجهيز والاعداد الجيد بالقطار والتأكد من تطبيق عناصر السلامة والجودة لضمان تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن للقطارات وتفعيل ربط غرقة العمليات الفرعية بالمناطق بمجموعة الاشراف والتخطيط برئاسة الهيئة لتفادي حدوث اي مشكلة مبكرا وتحقيق الاستجابة الفورية والتدخل السريع.

وحث رئيس الهيئة العاملين علي حسن معاملة الجمهور واستغلال مهاراتهم للعمل تحت ضغط الطلبات المتزايدة علي التذاكر علي ان يكون الانجاز المحقق مرتبط برضاء العملاء.

وفي نهاية الجولة تمنى رسلان لجميع المواطنين الوصول لذويهم بسلام وهنأ جموع الشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.