شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنيسة تشارك في تجديد معهد الأورام.. ويشيد بمساهمة الشيخ محمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جولته الرعوية للقاء شعبه في الإسكندرية، حيث زار دير القديس مارمينا العجائبى في منطقة الكينج مريوط غرب الاسكندرية مساء أمس، والتقى رهبانه وترأس صلاة عشية والقى عظة روحية كما شارك في الاحتفال باليوبيل الذهبى لأقم راهب في الدير وهو القمص رافائيل أفا مينا.

واستقبل أقباط الإسكندرية البابا تواضروس لدى وصوله الدير بالورود والتقاط الصور التذكارية معه والتبرك بالصليب.

وألقى البابا عظة روحية حملت عنوان «نعمة القبول» قال فيها: «بدأت منذ ثلاثة أسابيع أحدثكم عن النعم السبع في صلاة والشكر وأعني بهذه النعم ما يعطيه الله لنا جميعا فنقف في كل يوم صباحا ومساء نشكر الله «لأنك سترتنا واعنتنا وحفظتنا» واليوم نتكلم عن النعمة الرابعة نعمة القبول فكل إنسان يسعى أن يكون مقبولا عند الآخرين فكراهب أسعى أن أكون مقبولا عند رئيس الدير وأخوتي الرهبان وهكذا في العمل أو في الخدمة أو في محيط الأسرة».

وأضاف البابا أن نعمة القبول في الأرض وبين الناس هي نعمة عظيمة جدا عندما يجدها الإنسان في حياته وهذه النعمة متكررة سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، ولكي نقدر قيمة هذه النعمة التي كانت في العهد القديم من خلال تقديم الذبائح وكونها مقبولة أمام الله علامة عن رضا الله وعندما يكون الشعب بعيداً عن مخافة الله لا تقبل قرابينه وعملية القبول عملية خطيرة في حياة الإنسان ومسيرته اليومية، فانت تصنع أعمال كثيرة كل يوم فهل تسأل نفسك وتشعر هل هي مقبولة عند الله أم لا؟ .

وأوضح البابا ان هناك شواهد تدل على قبول الله لنا من بينها أن الله يقبل الخطاة فالإنسان البعيد يشعر بعدم السلام وكأنه مرفوض ومكروه ولا أحد يبالي به والله يقبل الأطفال والضعفاء والأعمال الصغيرة فكأس ماء بارد لا يضيع أجره.

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ولفت إلى أن قبول الإنسان عند الله يتحقق بالإيمان المقترن بالأعمال والتوبة المستمرة لانها تحفظ نقاوء القلب والتقوى وصلاة الشكر .

وخلال العظة هنأ البابا تواضروس الثاني الأقباط في مصر والخارج بمناسبة صوم السيدة العذراء الذي بدأ امس ويستمر لمدة خمسة عشر يومًا قائلاً: «أهنئكم جميعًا بصوم العذراء مريم هذا الصوم المحبوب جدًا في كنيستنا وعادة كنائسنا تقيم فيه نهضات روحية واسعة في كل مكان أهنئكم بهذا الصوم المبارك».

وأعرب البابا تواضروس الثاني عن تعازيه لأسر ضحايا معهد الأورام الذين راحوا ضحية الانفجار الذي وقع أمام المعهد الأحد الماضي، وأشار إلى أن الكنيسة ستقدم مساهمة مالية لتجديد مبنى المعهد جنبًا إلى جنب مع كل المؤسسات والأفراد التي ساهمت للغرض ذاته، مشيداً بالمساهمة التي قدمها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي بلغت ٥٠ مليون جنيه.

وقال أنه في بداية الاجتماع باسم الكنيسة نعزي كل ضحايا وشهداء الحادث الذي حدث منذ يومين أمام معهد الأورام القومي نصلي من أجل هؤلاء الضحايا، شهداء الغدر ونصلي من أجل المصابين والمجروحين ومن أجل كل المرضى في هذا المعهد أيضًا كبارًا أو صغارًا، مضيفاً: «معهد الأورام هو أحد صروح الدولة الهامة في بلادنا نحيي جهود واهتمام الدولة وكل مؤسساتها في معالجة آثار هذا الحادث الأليم، الحادث الإرهابي الذي أصاب كثيرين وأصاب أيضًا مباني المعهد ونحيي كل الجهود الطبية التي تبذل من الأطباء والأطقم الطبية بصفة عامة، واهتمام الدولة العاجل والسريع».

كما هنأ البابا تواضروس الثاني الأب الراهب القمص رافائيل آفا مينا باليوبيل الذهبي لرهبنته، واصفًا إياه بأنه يحمل روح البابا كيرلس السادس، الذي كان تلميذًا له وقال في هذا اليوم وفي هذه الأمسية نجتمع في دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط مع رئيس وأسقف الدير نيافة الأنبا كيرلس آڤا مينا مع كل الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والأحباء للاحتفال بمناسبة خاصة جدًا هو اليوبيل الذهبي لرهبنة وكهنوت هذا الأب الورع القمص رافائيل آفا مينا ونحتفل بهذه المناسبة الروحية الجميلة وجميعنا نعتز بهذا الأب الورع الذي يحمل روح البابا كيرلس السادس فكان تلميذًا له وخدم معه وتعلم وامتص الحياة الروحية.

وتحدث البابا عن «أفامينا» قائلاً: «كان من أوائل الذين عمّروا الدير في بدايته وكما نعلم أن أبونا رافائيل رُسم راهبًا وثاني يوم رُسم كاهنًا بيد البابا كيرلس وربما كانت هذه اخر زيارة للبابا كيرلس للدير هنا سنة ١٩٦٩ والحقيقة مناسبة طيبة روحية تعلمنا أن الأب الراهب الذي يثبت وينمو ويتقوى بالحياة الرهبانية ويكون أيضًا خادمًا محبًا لله حافظًا لنذوره الرهبانية النسكية».