شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تقف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، أعضاء الحكومة في بداية اجتماع مجلس الوزراء، للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط المعهد القومي للأورام.

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