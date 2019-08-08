شكرا لقرائتكم خبر عن شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بإقامة منافذ لبيع اللحوم الطازجة البلدي والضاني بأسعار مخفضة، وشوادر لبيع الخراف الحية، وتوفير المجازر المخصصة لعمليات الذبح حفاظاً على نظافة الشوارع وسلامة الذبائح من التلوث، ورفع درجة الاستعداد القصوى في الخدمات والمرافق الحيوية وتشكيل غرف عمليات فرعية ومركزية وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لإقامة صلاة العيد.

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وانتهت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية من إقامة 4 شوادر لبيع اللحوم الطازجة وطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، حيث تم إقامة 2 شادر بجوار النادي الرياضي، وشادر بجوار موقف الإبراهيمية، وآخر أمام المدرسة الابتدائية بالوحدة المحلية بمباشر. كما انتهت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر من إقامة شادر أمام الإدارة الزراعية وتزويده بكميات كبيرة من اللحوم الطازجة.

شوادر لبيع اللحوم بالشرقية

وعلى صعيد متصل، انتهت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد من إقامة 4 شوادر بشوارع الجلاء وسعد زغلول وبورسعيد وأمام مدرسة السادات وشارع بورسعيد بجوار بنك مصر، كما انتهت مدينة القنايات من إقامة شادر بشارع البحر بجوار موقف المدينة، وانتهت رئاسة مركز ومدينة الحسينية من إقامة 4 شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة أمام المواطنين بشوارع جمال عبد الناصر والمركز والإدارة البيطرية ومجلس المدينة، وانتهت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير من إقامة 3 شوادر بشوارع مصطفى كامل ومجلس المدينة ومركز صحة أبو كبير وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالإنتهاء من إقامة 7 شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

واطمأن المحافظ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على جاهزية ساحات الصلاة المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة والبالغ عددها 464 ساحة.