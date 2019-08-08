شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الجمعة معتدل.. والقاهرة 36 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

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والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «25- 36»، إسكندرية «26- 33»، قنا «27 – 40»، الأقصر «25– 40»، أسوان «28– 40» .