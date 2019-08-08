شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيله في عداد الآثار.. قصة معبد «يعقوب دي منشة»: عمره يقارب الـ160 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الآثار تسجيل معبد «يعقوب دي منشة»، بالإسكندرية، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والذي يعتبر واحداً من أقدم المعابد في الإسكندرية.

يقع المعبد في قلب ميدان المنشية، بالقرب من مقر القنصلية الفرنسية القديم، وقد شيده البارون يعقوب دي منسى 1860 ولكن يتم نطقها في مصر بـ«منشة»، وهو من أصول إسبانية.

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وكان البارون يعقوب من كبار رجال الصرافة والبورصة، ومقرباً من الخديوي إسماعيل، وقد شارك في تأسيس البنك العثماني المصري.

وترأس البارون يعقوب الطائفة اليهودية في القاهرة سنه 1869، وبعدها انتقل سنه 1871 للإسكندرية، فأسس المعبدالذي تم تسجيله .

والمعبد عبارة عن مبنى مستطيل الشكل، يحيط به سور حجري له شريط مقسم إلى مربعات، والواجهة الرئيسية للمعبد هي الواجهة الغربية، والتي يوجد بها صفين من النوافذ المعقودة بعقد نصف دائري بكل صف ثلاث نوافذ.