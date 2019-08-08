شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ترفيهي متكامل.. هدية «إيني» الإيطالية لأبناء بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فابيو كافانا، المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، التي تدير حقل ظهر بغرب المحافظة، ومحمود أبواليزيد، مدير العلاقات الخارجية بالشركة.
وتناول اللقاء سبل التعاون بين الشركة والمحافظة، حيث أشاد المدير التنفيذي بالجهود المبذولة لتنمية بورسعيد في مختلف المجالات وجعلت منها مدينة متميزة بين حوض البحر المتوسط بأكمله.
كما أثنى على جهود المسؤولين بالمحافظة بالاهتمام بتوفير حياة كريمة لأبناء بورسعيد. وأعلن المدير التنفيذي، خلال اللقاء، عن هدية جديدة للمحافظة من خلال المشاركة المجتمعية ومساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي بمركز ترفيهي متكامل تم إقامته بالحي الإماراتي وتجهيزه على أعلى مستوى وسيتم افتتاحه قريبا.
وقدم المحافظ الشكر للجانب الإيطالي والدور الذي تقوم به شركة إيني وقدمت من خلاله العديد من المساهمات كان آخرها مركز شباب الحي الإماراتي والوحدة الصحية بالحي، بالإضافة إلى تطوير الوحدة الصحية بالجرابعة.
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