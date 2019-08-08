شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «خارجية النواب»: مصر تتبنى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه التقى واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، السفير ناثان سيلز، المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب، لتعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.

وأضاف «درويش» أنه أكد للمبعوث الأمريكي أن «مصر تتبنى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب ذات أبعاد متعددة، وبالإضافة للبعد العسكري والأمني الذي حققت من خلاله مصر نجاحات في مواجهة الإرهاب، فإن الاستراتيجية المصرية استندت في مواجهة الإرهاب على العمل والتنمية وتوفير فرص عمل وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة للمواجهة الفكرية والقانونية والتشريعية لتلك الظاهرة».

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وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اللقاء، إلى أن مصر قادت جهودا دولية في كافة المحافل الدولية ومع كل الشركاء الدوليين منذ عام 2014 لتوضيح المخاطر الحقيقية للإرهاب وضرورة تعزيز التعاون لمواجهة تلك الظاهرة العالمية والتي تمتد آثارها لكل الدول، مضيفا: «مصر قائد دولي فاعل في مواجهة الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون التغلغل في مناطق متعددة من العالم كما عملنا منذ بداية عضويتنا البرلمانية عام ٢٠١٦ على تعزيز التواصل مع نظرائنا وشركائنا لتوضيح أبعاد ومخططات الجماعات الإرهابية وخطورة توفير الملاذ الآمن والدعم لها».

وأكد أن مصر تقود جهودا للتوصل لحلول للأزمات والقضايا التي تمر بها المنطقة وبعض دولها بما يحقق الاستقرار والأمن من خلال الحفاظ على الدول الوطنية ومنع انهيارها وتفككها، وأن هذه الحلول يجب أن تنبع من شعوب تلك الدول بمعزل عن التدخلات الخارجية الرامية لتأجيج الصراعات.

وقدم «درويش» التعازى للمنسق الأمريكي في الحادثين الإرهابيين اللذان حدثا في الولايات المتحدة مؤخرا، معربا عن خالص تعازيه للشعب الأمريكي. فيما قدم المنسق الأمريكي تعازيه في الحادث الإرهابى البشع الذي وقع مؤخرا بالقرب من معهد الأورام بالقاهرة.

وردا على الجوانب التشريعية والقانونية المصرية لمواجهة الإرهابيين والمقاتلين في خارج مصر، استعرض النائب طارق الخولى الجهود التشريعية لمجلس النواب المصرى في هذا الشأن وما تتضمنه القوانين المصرية من عقوبات رادعة لهم من 15 سنة إلى السجن المؤبد.