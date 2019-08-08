شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن رفع حالة الطوارئ بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تعليماته لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو برفع حالة الطوارئ بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق استعدادا لعيد الأضحى المبارك، والعمل على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب خلال أيام العيد، على أن تكون بداية التشغيل من الخامسة والربع صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالي.

وأوضح أنه تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ «1234» رحلة، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين حلوان- المرج الجديدة إلى «380» رحلة، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة- المنيب إلى «424» رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة- نادي الشمس إلى «430» رحلة.

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ولفت إلى أن مترو الأنفاق لديه غرفة تحكم مركزية خاصة مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتي تغطي جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات، وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق أكثر أمانً عند استقلاله.

كما شملت الاستعدادات أيضا زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق، مع تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة، مؤكدا أن هذه الخدمة الطبية مجانية لجميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق.

كما شدد الوزير على ضرورة تواجد جميع قيادات الشركة على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة لتشديد المتابعة، والتأكيد على انتظام حركة تشغيل القطارات مع التأكيد على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له لكي يتم العمل بجودة عالية تنعكس ايجابياً على حسن الأداء وسلامة التشغيل لضمان سلامة الرحلة ووصول الراكب بمنتهى الأمان، مع التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق.

وتناشد شركة المترو جمهور الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن «16048» وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب.