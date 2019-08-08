شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتفقد محطة مصر: صرف التذاكر يتم بصورة «مميكنة وشفافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الخميس، محطة مصر للاطمئنان على انتظام حركة مسير القطارات ومتابعة عمليات صرف التذاكر.

ووجه رئيس الهيئة بضرورة انتشار مسئولي خدمة العملاء على الأرصفة لمساعدة المسافرين وتسهيل رحلتهم وحل أي مشكلة في حينه والإعلان عن القطارات من خلال الاذاعات الداخلية والشاشات بالمحطات.

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وأشار رسلان إلى أن عملية صرف التذاكر تتم بصورة مميكنة وشفافة، تضمن حصول الراكب على التذكرة من المنافذ الرسمية، بما يقضي نهائيا على السوق السوداء واستغلال المواطنين.

وأضاف أن عملية متابعة مسير القطارات تبدأ بمتابعة التجهيز والإعداد الجيد بالقطار والتأكد من تطبيق عناصر السلامة والجودة لضمان تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن للقطارات وتفعيل ربط غرقة العمليات الفرعية بالمناطق بمجموعة الاشراف والتخطيط برئاسة الهيئة لتفادي حدوث أي مشكلة مبكرا وتحقيق الاستجابة الفورية والتدخل السريع.

وحث رئيس الهيئة العاملين على حسن معاملة الجمهور واستغلال مهاراتهم للعمل تحت ضغط الطلبات المتزايدة على التذاكر، على أن يكون الانجاز المحقق مرتبط برضاء العملاء.

وفي نهاية الجولة تمني المهندس اشرف رسلان لجميع المواطنين الوصول لذويهم بسلام، وهنأ جموع الشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.