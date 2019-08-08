شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «الإسكان» و«الآثار» يوقعان بروتوكول تعاون لتشغيل الخدمات للسائحين بـ«آثار سقارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بروتوكول تعاون لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين والسائحين بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار.

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وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن توقيع هذا البروتوكول يأتى في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارتى الإسكان والآثار، للحفاظ على التراث الأثرى المصرى، والعمل على جذب السائحين، وتطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية للزائرين، مما يشجع الزائرين على قضاء وقت أطول في زيارة تلك المنطقة الأثرية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى بموجب هذا البروتوكول مصاريف التمويل والاعتمادات المالية لأعمال التصميم والتنفيذ، وكل ما يلزم لإنهاء مشروع تطوير منطقة سقارة، شاملة إعداد الرسومات التنفيذية، ومستندات الطرح، ومراجعة مواقع الخدمات المقترحة، والتي من شأنها رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية.

وأوضح الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن وزارته تتولى بموجب هذا البروتوكول الحصول على الموافقات اللازمة، بحيث يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف المنطقة الأثرية المختصة وقطاع المشروعات.