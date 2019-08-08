شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد بطل الجمهورية في رفع الأثقال من الالتحاق بـ«تربية رياضية المنيا»: «غير لائق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استبعدت لجنة اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، أحمد جابر، بطل الجمهورية في رفع الأثقال، بحجة أنه «غير لائق قوام»، رغم اجتيازه جميع الاختبارات، بالمخالفة لقرار وزير التعليم العالي، باستثناء أبطال الجمهورية في جميع اللعبات من اختبارات القدرات.

قال أحمد جابر، ابن مدينة بني سويف، إنه تخرج فى المؤسسة العسكرية الرياضية بالمنيا، وإنه حصل على العديد من البطولات، منها بطولة الجمهورية في رفع الأثقال، وقد تقدم لاختبار القدرات بكلية التربية الرياضية، وأنه فوجئ باستبعاد اسمه من المقبولين، بحجة أنه «غير لائق قوام»، رغم أن رفع الأثقال من الألعاب التي تسبب انحناء بالظهر.

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وأضاف «جابر»: «وتقدمت بجميع المستندات المطلوبة لعميد الكلية، وطالبت بتطبيق قرار وزير التعليم العالي باستثنائي من الاختبارات، وقد قدمت المستندات المطلوبة لكنني فوجئت باستبعاد اسمي بحجة عدم تقدم المستندات في المواعيد المحددة»، مطالبا وزير التعليم العالي بالتدخل لتطبيق قراره باستثنائه من الاختبارات وقبوله بالكلية.

من جانبه، قال الدكتور طارق صلاح، عميد كلية التربية الرياضية بالمنيا، إن اللاعب تقدم للاختبارات وقررت لجنة متخصصة في القوام أنه غير لائق، وقام اللاعب بالتظلم وطالب بإدراج اسمه في قوائم المقبولين، لكنه لم يتقدم بالمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة في 27 يوليو الماضي، لتطبيق قرار الوزير باستثنائه من الاختبارات مما تسبب في استبعاده.

وأضاف «صلاح» أن الكلية قامت هذا العام بتطبيق قرار وزير التعليم العالي، باستثناء لاعبة في الملاكمة من الاختبارات رغم أنها غير لائقة في مقاس الطول.