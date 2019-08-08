شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: تنفيذ مشروعات قطاع التوسع الأفقي بقيمة 914 مليون جنيه لرفع كفاءة الموارد المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ العديد من الأعمال القومية على مستوى سحارة سرابيوم، ورفع كفاءة وإحلال وتجديد منظومة الري بانشاص ومراسي نهرية وإنشاء مصارف بديلة بقيمة 239،5 مليون وإنشاء مصرف بديل بقيمة نحو 8 مليون جنيه، وجاري تنفيذ باقي الأعمال المتعلقة بالحماية من مخاطر السيول .

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الحالية والتي تتضمن محور تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من كل قطره مياه وتوجيهها من أجل تلبية حاجة مختلف قطاعات الدولة،

وأضاف عبدالعاطي في بيان صحفي ان ذلك يتم من خلال حصاد مياه السيول والاستفادة منها كمورد إضافي للمياه سواء بالشحن على الخزان الجوفي أو توجيه المياه إلى المجاري المائية والنيل لتلبية حاجة الاستخدامات اليومية وفي مقدمتها قطاع الزراعة وتلبية حاجة المشروعات القومية من وحدة المياه. وكذلك مشروعات تأهيل الترع وإعادتها للحالة التصميمية بما يضمن ترشيد استخدام المياه وتوفيرها لنهايات الترع للحفاظ على الأراضي الزراعية.

من جانبه قال المهندس شحتة إبراهيم عبدالفتاح رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بأن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ والبدء في طرح العديد من المشروعات بالوجهين القبلي والبحري تبلغ ميزانيتها بالعام الحالي 914 مليون جنيه ويقوم القطاع حاليا بالإعداد لإجراءات الطرح وتسليم الاعمال الجديدة وتشمل اعمال حماية من اخطار السيول بمحافظات الوجه القبلي بقيمة 455 مليون جنيه.

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وأضاف عبدالفتاح انه تم البدء في استلام مواقع عمليات الحماية من أخطار السيول من مسئولي معهد بحوث الموارد المائية بدائرة ادارة اسنا وكانت البداية من عملية حماية وادي خريط 1، وأعمال انشاء وإحلال وتجديد كباري على شبكة الترع بالوجه القبلي والبحري بقيمة 105 مليون جنيه ومنها العمليات الخاصة بالقرى الأكثر احتياجا مثل انشاء عدد 2 كوبري على مخر سيل شارونة وانشاء كوبري على مخر سيل وادي الشيخ، وأعمال تأهيل للترع وحماية الجسور بقيمة 21،8 مليون جنيه.

وأوضح رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات انه تم البدء حيث بدأت الادارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات في تأهيل ترعة الخوالد وترعة المنشأة بوسط الدلتا بأماكن متفرقة بقيمة 15،5 مليون جنيه ,وكذلك أعمال أخرى متنوعة ومنها عملية تطوير واجهة النيل وحماية الجسور بمنطقة البر الغربي بجزيرة الزمالك بشارع أبوالفدا وانشاء عدد 2 مرسى بطلخا.

وأشار المهندس شحته أنه تم الانتهاء بالعام المالي السابق من تنفيذ 22 كوبري بقيمة 103 مليون جنيه من إجمالي (37) كوبري بقيمة 248 مليون جنيه في محافظات ( قليوبية – شرقية- غربية- كفر الشيخ- دقهلية- البحيرة- سوهاج -الأقصر) بالإضافة إلى تأهيل وتبطين مجاري مائية بأطوال 18،5 كم بالوجه القبلي والبحري بقيمة 103.7مليون .

ولفت رئيس قطاع التوسع الأفقي إلى إنه تم إنشاء عدد ( 7 سد + 5 جسر حماية + 3 بحيرة صناعية ) للحماية من مخاطر السيول بمحافظات (اسيوط وسوهاج وقنا واسوان) بقيمة 275 مليون جنيه من إجمالي (22) عملية بقيمة 480 مليون في محافظات (أسيوط- سوهاج- المنيا- أسوان- قنا- القاهرة- الجيزة) .

وأضاف ان قطاع التوسع الأفقي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى الحماية من مخاطر السيول واستقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول لخدمة المنظومة المائية بالدولة وتنفيذ الأعمال الصناعية على المجاري المائية لترشيد استخدام المياه وحسن توزيعها مثل أعمال القناطر التي يتم التحكم بواسطتها في حصص المياه المخصصة للزراعات وتنفيذ المناوبات على الترع، وأعمال البدالات والسحارات لنقل المياه إلى المساقي الصغيرة والتحكم في حصص المياه التي تمر بهذه المساقي، وإنشاء الكباري على الترع التي تخدم أهالي المناطق الواقعة على الترع مع استخدام محددات لا تؤثر بأي حال على القطاع المائي للترعة أو تسبب هدر للمياه.