شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تستعرض جهودها لتنمية الريف المصرى أمام وفد من 16 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت وزارة التنمية المحلية وفداً من 16 دولة بأفريقيا وآسيا يتلقون برنامجاً تدريبياً في مجال التنمية الريفية في المركز الزراعي المصري الدولي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بدعم التعاون مع كافة شركاء التنمية، بحضور قيادات وزارة التنمية المحلية.

تم خلال اللقاء استعراض جهود الوزارة في برامج التنمية البشرية في الريف المصرى ودورها في الإرتقاء بالخدمات المقدمة في القرى وأيضاً برامج التنمية الاقتصادية من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كما تم عرض جهود الإرتقاء بمستوى الخدمات العامة والاجتماعية بالريف المصري وتحسين مستوى الدخل وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وخدمات الكهرباء وجودة التعليم الأساسي ورفع كفاءة العملية التعليمية والإرتقاء بالخدمات الصحية وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخلفات الصلبة وتدعيم شبكات الطرق والإرتقاء بخدمات الشباب والرياضة وتوفير خدمات الحماية المدنية ومحو الأمية للفئات العمرية.

كما تناول اللقاء استعراض دور الوزارة في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والمرأة في المراكز والمدن والقرى من خلال المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية (مشروعك) وصندوق التنمية المحلية ومبادرة «شغلك في قريتك»، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية التوسع في المشروعات الصغيرة التي تخدم القطاع الريفي في المحافظات بما يعمل على الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة وتوفير فرص عمل مع توجيه اهتمام خاص لدعم المرأة في الريف بإعتبارها شريكاً أساسياً في تنمية الأسرة والمجتمع.

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وأوضحت الوزارة أن المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية «مشروعك» نفذ خلال العام المالي الماضي أكثر من 24 ألف مشروع بقروض تجاوزت 4 مليارات جنيه، كما نفذ صندوق التنمية المحلية 3600 مشروعاً بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه، وبلغت نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة 66% من إجمالي المشروعات، مؤكدة اهتمام الوزارة بتدريب الكوادر البشرية العاملة في هذه المشروعات لتحويلها من مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة وكبيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع «شغلك في قريتك» والذي يستهدف إقامة مشروعات استثمارية وصناعية وحرفية بالقرى المصرية يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الريفية من خلال تصنيعها وخلق هيكل صناعي متطور ومتوازن في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الحرفية بالقرى المصرية، وقد تم توفير 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 متر مربع إلى 4200 متر مربع في 384 قرية لهذا المشروع.

ولفتت الوزارة إلى الاهتمام بتنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بالقرى لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء الريفيات خاصة في القرى الأكثر احتياجاً والاستفادة من التجارب الناجحة للتوسع فيها.

وقام الوفد بزيارة ميدانية لمحافظة القليوبية لتفقد المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة بالمحافظة وشملت «مشروعك»، «شغلك في قريتك» ومشروعات صندوق التنمية المحلية والمشروعات المنفذة في القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الوفد الذي استقبلته الوزارة يضم متدربين من بنجلاديش وباكستان والسنغال والفلبين وأوكرانيا والأردن وجنوب السودان وبوركينا فاسو والكاميرون وغانا وسيرلانكا وتايلاند وفيتنام وزامبيا والصومال وتنزانيا.