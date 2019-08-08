شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول كويتي: القاهرة أكثر الوجهات المفضلة لقضاء عطلة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الفوزان، المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن «القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك».

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وأضاف الفوزان- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، الخميس- «أن عدد الرحلات المغادرة خلال عطلة عيد الأضحى يبلغ نحو 1856 رحلة، في حين يبلغ عدد الرحلات القادمة 1857 رحلة، بإجمالي 3713 رحلة، بدءاً من اليوم وحتى يوم 16 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن أكثر الوجهات سفراً هي (القاهرة، ودبي، ولندن وتركيا)».

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ حركة الركاب في مطار الكويت الدولي 592 ألفاً و79 راكباً خلال فترة العطلة، موضحاً أن الإدارة استعدت لاستقبال الأعداد المتزايدة بخطة تشغيلية، وتشكيل فرق عمل على مدار 24 ساعة في مباني الركاب المختلفة.

ودعا المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، المسافرين إلى التقيد بمواعيد الرحلات، والتأكد من صلاحية المستندات والوثائق الخاصة بالسفر، والحضور إلى المطار قبل موعد الرحلات بوقت كاف.