شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تعلن نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018 (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة عدد من الجهات، عن نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن التقرير الصادر عن مرصد المرأة في مجالس الإدارة يتضمن القطاع المصرفي والشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى شركات قطاع الأعمال العام، مشيرة إلى أن التقرير يوصي بضرورة دعم وصول ٥٤ امرأة مؤهلة للانضمام إلى مجالس إدارة هذه القطاعات الثلاثة كل عام، مما يساهم في تحقيق ارتفاع نسبة مشاركة المرأة المصرية في مجالس الإدارة إلى٣٠% بحلول عام ٢٠٣٠.

و‎أضافت «السعيد» أن التقرير يشير إلى أن البنوك تتصدر تليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام في نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، حيث إن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلى ١١.٤٪، في حين تصل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى ١٠.٢٪، كما تصل نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال العام إلى ٨,٣٪، مشيرة إلى أن التقرير يقدم كذلك مؤشر للمرأة في مجالس إدارات القطاعات الثلاثة المتضمنة في التقرير، وهو ما يمثل بنسبة ٩٪ من أعضاء مجالس الإدارة، كما يحدد التقرير الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارة بتلك القطاعات.

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‎من جانبها، أوضحت د. مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة أن التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018 يؤكد ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة، حيث يرصد التقرير أن ٥٤٪ من الشركات المدرجة في البورصة، و٤١٪ من البنوك، و٦٩٪ من شركات قطاع الأعمال العام لم تعيّن بعد إمرأة واحدة في مجالس الإدارة.

‎وأضافت «مرسي» أن التقرير يكشف أيضًا عن أن هناك ٢١ شركة مدرجة في البورصة لها تمثيل نسائي في مجالس إداراتها يتراوح ما بين ٣٣٪ و٦٧٪، في حين أن هناك بنكًا واحدًا يضم أكثر من٣٠٪ من النساء ضمن مجلس الإدارة وذلك وفقًا لبيانات ٢٠١٨، وأن أعلى تمثيل للمرأة في مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام كانت في شركات صناعة الأدوية وذلك بنسبة ٢٢٪، وأقل نسبة لتمثيل المرأة كانت في مجالس إدارة شركات البناء والتطوير بنسبة تصل إلى٢،٥%، في حين أن هناك ١٣ شركة من شركات قطاع الأعمال العام تضم في مجالس إداراتها أكثر من٣٠٪ من النساء بنسبة تتراوح ما بين ٣٣٪ و١٠٠٪.

فيما أشارت د. غادة هويدي، عميد مشارك في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس المرصد، إلى أن إطلاق مرصد المرأة في مجالس الإدارة تم في عام ٢٠١٧، مؤكدة أن تحالف المرأة في مجالس إدارة الشركات يمثل شراكة فريدة من نوعها حيث تجمع بين المنظمات الحكومية وجمعيات الأعمال والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

‎يذكر أن مرصد المرأة في مجالس الإدارة هو مرصد نوعي متخصص ضمن مرصد المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، ويضم في تشكيله كلا من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة قطاع الأعمال العام، البنك المركزي المصري، البورصة المصرية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المجلس القومي للمرأة، كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الغرفة التجارية الأمريكية ومنتدى النساء والذاكرة.