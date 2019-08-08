شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل معبد «يعقوب منشة» في عداد الآثار اليهودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية قرار وزير الآثار خالد العناني، بأن يسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية معبد يعقوب منشة اليهودي والكائن بالمنشية بالإسكندرية. وفيما يلي نص القرار:

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