شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ300 مليون دولار لـ«خدمات الصرف الصحى المستدامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاق قرض برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى. وفيما يلي نص القرار:

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