شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على قرض بـ213.9 مليون يورو لمشروع مصرف كيتشنر (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروربي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا بمبلغ 213 مليونًا و900 ألف يورو. وللاطلاع على نص القرار:

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