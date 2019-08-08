شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج يزور المرضى من الحجاج المصريين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، رئيس البعثة الرسمية المصرية للحج، المرضى من الحجاج بمجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى النور التخصصي، واطمأن على حالة الحجاج وتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وزيارة أفواج الحجاج من أسر الشهداء.

التقى «عبدالعاطي» مديري المستشفيات الذين أفادوا بأن معظم الحجاج الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بحالة حسنة ومنهم من سيغادر المستشفى غدا، وستقوم السلطات السعودية بتوفير عربات مجهزة لتفويج الحجاج الذين لا تسمح حالاتهم الصحية لتفويجهم في الباصات لأداء مناسك الحج.

عقد رئيس البعثة الرسمية المصرية للحج اجتماعا بغرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج، واطلع على كافة الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها البعثة لضمان قيام الحجاج لأداء المناسك في سهولة ويسر وقام بعقد لقاء صحفي بمقر غرفة العمليات.

رئيس بعثة الحج يزور المرضى من الحجاج المصريين