كيف يبدو شكل قطارات "مونوريل" العاصمة الإدارية من الداخل؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

نشر الموقع الرسمي لشركة بومباردية الكندية، الشركة المنفذة لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، بطول 6 كيلو، مقطع فيديو عن نظام التشغيل، بالتعاون مع شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب.

تضمن مقطع الفيديو، شكل تقريبي لنظام تشغيل المونوريل، إضافة إلى شكل قطارات المونوريل من الداخل، وطريقة مسار القطار أعلى مسارات علوية محملة على أعمدة خراسانية، مقام عليها قضبان وإشارات كهربائية تشبه خطوط "الترام" القديم.

ويتميز شكل قطار المونوريل بعربات متسعة، ذات كفاءة عالية ومكيفة من الداخل، مدعومة بكراسي بلاستيكة مغطاة بطبقة اسفنجية، متحركة و"كنب" لتحقيق أعلى رفاهية لراحة الركاب.

كما أن أغلب المحطات مكيفة الهواء ومزودة بسلالم كهربائية لتسهيل نقل الركاب من أعلى إلى أسفل، إضافة إلى وجود تايمر أعلى الأبواب بموعد إغلاق الأبواب.

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وذكر الموقع الرسمي لشركة "بومبادريه" أن أنظمة المونوريل مثالية للمدن المزدحمة التي تحتاج إلى حلول سريعة وفعالة من حيث التكلفة لبناء حل النقل الجماعي ويوفر نظام INNOVIA Monorail 300 أداءً متميزًا في عمليات التشغيل بدون سائق، مضيفة أنه يتيح النظام المرتفع والمدمج سهولة الاندماج الحضري في البنية التحتية الحالية، وتمنح جمالياتها المميزة وبنيتها التحتية الجذابة في تشكيل هوية القاهرة كمدينة حديثة مزدهرة.

يذكر أن خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يتكون من 21 محطة بطول 54 كيلو متر، وهي "الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية".

بينما خط قطار مونوريل السادس من أكتوبر يتكون من 12 محطة بطول 42 كم هي "بولاق (جامعة الدول) – الطريق الدائري – المريوطية – المنصورية- الطريق الصحراوي( القاهرة /الإسكندرية) - هايبر وان – جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع".