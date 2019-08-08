أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يحضر وضع مسّلة فرعونية بالعلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يحضر وضع مسّلة فرعونية بالعلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، ويرافقه عدد من الوزراء؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء، وضع إحدى المسلات الفرعونية بالميدان، الذي يطل على مبنى رئاسة الجمهورية، ومبنى مجلس الوزراء.

الجدير بالذكر أن "مدبولي" يترأس اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر العلمين الجديدة؛ لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.