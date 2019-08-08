أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة.

ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

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ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا، آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع، استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع، في آليات تنفيذ المشروعات القومية، ويناقش آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وسيعقب اجتماع مجلس الوزراء جولة للوزراء في مدينة العلمين الجديدة، لتفقد المشروعات المختلفة بالمدينة.