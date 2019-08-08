شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.5% خلال يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع معدل التضخم على أساس شهري خلال يوليو الماضي بنحو 1.5% مقارنة بيونيو الماضي، ليسجل 312.5 نقطة مقابل 307.8 نقطة، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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أوضح الجهاز، في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين الصادر الخميس، أن معدل التضخم السنوي تراجع خلال يوليو الماضي 7.8% مقارنة بالشهر مثله من عام 2018 الذي سجل 13%.

أشار البيان إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بلغ 11.7 %، مرجعا ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار المحروقات خلال الشهر الماضي، فضلا عن زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 0.5 % مقارنة بالشهر السابق عليه؛ لتبلغ 388.4 نقطة، بينما ارتفعت بنحو 8% مقارنة بشهر يونيو من عام 2018.

أوضح البيان أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي زاد في الحضر بنحو 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه؛ ليبلغ 305.9 نقطة، مقارنة 300.6 نقطة، في حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي 8.7 % مقارنة بالشهر المناظر من 2018، وفي الريف ارتفع معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بنحو 1.3 % مقارنة بشهر يونيو السابق عليه؛ ليبلغ 320.5 نقطة مقابل 316.4 نقطة، وسجل معدل التضخم السنوي 6.9 % مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.