شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 8 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفتتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات «الفنون التطبيقية، وكليات الفنون الجميلة (عمارة- فنون)، والكليات التكنولوجية»، ويستمر الموقع حتى السبت الموافق 17 أغسطس، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من الأحد 18 أغسطس وحتى الأربعاء 21 أغسطس الجاري.
تستأنف لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي اجتماعاتها بمقر مجلس النواب، ومن المقرر أن تصدر اللجنة بيانها الختامي حول المقترحات والتوصيات التي طرحها أعضاؤها حول مختلف القضايا التي تناولتها خلال اجتماعاتها التي انطلقت بمقر مجلس النواب الاثنين الماضي.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في قضية حرق نقطة شرطة المنيب في يناير 2014.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ«أحداث عنف مسجد الفتح».
يواجه منتخب مصر لناشئات الأسكواش نظيره الإنجليزي، في الدور نصف النهائي لبطولة العالم التي تستضيفها ماليزيا.
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