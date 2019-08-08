حدث ليلاً| البيئة تعلق على ظهور حوت الساحل وشروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"لا يهاجم الإنسان بشكل متعمد"..البيئة تعلق على ظهور حوت بالساحل الشمالي

علق الدكتور لؤي السيد منسق برنامج الحياة البرية في وزارة البيئة، على ظهور حوت في أحد شواطئ الساحل الشمالي.

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التعليم تكشف تفاصيل اختبارات القبول بمدرسة الضبعة النووية

انتهت وزارة التربية والتعليم، أمس الثلاثاء، من إجراء الاختبارات الإلكترونية، للطلاب المتقدمين للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، للعام الدراسي 2019/ 2020.

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"لم نكن نعترف به".. قسم الفلك يحدد بداية ونهاية الأبراج بعد إضافة "الحواء"

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن "برج الحواء" الذي أضيف إلى الأبراج الفلكية خلال السنوات الماضية، كان موجودًا بالأساس، لكن لم يُعترف به لأن فترة ظهوره كانت لا تتجاوز 12 ساعة.

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"تستوعب 30 مليون نسمة".. معاون وزير الإسكان: المدن الجديدة تستقبل سكانها منتصف 2020

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدة التي تنشئها الدولة تصل مساحتها إلى 580 ألف فدان، وتستوعب 30 مليون نسمة للإقامة فيها.

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"الوفد" يكشف في بيان رسمي أسباب إسقاط عضوية السيد البدوي

أصدر حزب الوفد بيانًا اليوم الأربعاء؛ للتعقيب على قرار الهيئة العليا للحزب بإسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي، مؤكدًا أن هناك بعض المعلومات غير الدقيقة جرى تداولها بشأن هذا القرار.

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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء محاور النيل الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء عدد من المحاور الجديدة على النيل، بحضور وزير النقل، واللواء نادر سمير، رئيس هيئة الطرق والكباري.

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بالفيديو..خبير سياحي: مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين لـ12 مليون سائح

قال باسم حلقة، الخبير السياحي، إن الحكومة المصرية تعمل على ملف القطاع السياحي بقوة، حيث أنها تستهدف زيادة أعداد السائحين 11 % إلى 12 مليون سائح في عامي 2019/2020.

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الأوقاف: 50 مليون جنيه قيمة صكوك الأضاحي حتى الآن

بلغ إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي لوزارة الاوقاف بالمديريات الإقليمية 27 ألفا و989 صكا؛ بإجمالي 50 مليونا و380 ألفا و200 جنيه حتى الآن.

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بومبيو وبن سلمان يناقشان ضرورة تعزيز الأمن البحري

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الأربعاء سبل تعزيز الأمن البحري، بعد التهديدات الأخيرة التي واجهتها ناقلات نفط في مضيق هرمز.

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العفو الدولية تدعو زائري الولايات المتحدة إلى توخي الحذر

أصدرت منظمة العفو الدولية الأربعاء تحذير سفر لزائري الولايات المتحدة بتوخي أقصى درجات الحذر، وذلك بعد حوادث إطلاق النار الجماعية التي وقعت مؤخرا.

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طائرات حربية وقتلى في اشتباكات بين الحلفاء باليمن.. ماذا يحدث في عدن؟

شهدت مدينة عدن جنوبي اليمن، الأربعاء، تصعيدا خطيرا حيث أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحشد عسكريا نحو القصر الرئاسي بعدن، وذلك بعد مقتل عنصرين من قوات الحزام الأمني في اشتباكات مع الحرس الرئاسي.

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بالفيديو..التضامن: "يسر الحال" من أهم الشروط للموافقة على التبني

قالت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن الرحمة ومصلحة الأطفال هي رقم واحد، خاصة أطفال الشوارع أو الذين تم العثور عليهم بعد ضياعهم من أسرهم.

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تظاهرات مناهضة ومؤيدة لترامب خلال زيارته لموقع هجوم "أوهايو"

نظم عدد من الأشخاص تظاهرة بموقع حادث إطلاق النار الذي وقع يوم /السبت/ الماضي في مدينة /دايتون/ في ولاية /أوهايو/ والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بطلقات نارية وإصابة 27 آخرين.

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المسماري: معركة طرابلس بالنسبة للإخوان مصيرية وخسارتهم فيها تنهي أحلامهم

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر، يتابع بشكل دقيق سير المعارك في العاصمة طرابلس.

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بالفيديو..باكستان تطرد السفير الهندي من أراضيها وتعلق التجارة مع بلاده

أعلنت باكستان الأربعاء، طرد السفير الهندي وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها الهند، بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

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السودان: تقديم المدانين في محاولة الانقلاب الأخيرة عقب عطلة العيد

أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، أن التحقيقات بشأن المحاولة الإنقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء وسيتم تقديم المدانين للمحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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