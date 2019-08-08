5 أماكن يمكنك التنزه بها بأقل من 5 جنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

ينتظر المصريون إجازة عيد الأضحى المبارك لقضاء أغلب الوقت مع الأسرة والأصدقاء. ويفضل العديد منا الذهاب إلى الحدائق؛ لأنها تتمتع بأسعار مقبولة وتدخل البهجة على قلوب الأطفال.

وكالعادة نتساءل "هنروح فين هذا العيد؟"

يستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي أفضل الأماكن وأرخصها

حديقة الحيوان:

تتربع حديقة الحيوان بالجيزة، على عرش الأماكن التي تشهد زحامًا بالزوار من كل محافظات مصر خصوصًا في مناسبات الأعياد؛ لأنها تتمتع بأجواء خاصة ممكن من خلالها الاستمتاع برؤية الحيوانات المختلفة، أو الجلوس بصحبة العائلة على المساحات الخضراء الشاسعة، وفيها جزء مخصص للأطفال "ملاهي"، وتشغل مساحة 80 فدانًا.

وتعد أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وتشغل مساحة 80 فدانًا، وتبلغ سعر تذكرة دخولها 5 جنيهات.

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حديقة الأورمان:

توجد أمام حديقة الحيوان بالجيزة، وتعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانًا، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل والنباتات، ويبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات في الأعياد.

الحديقة الدولية:

واحدة من أبرز المعالم السياحية التي تتمتع بها القاهرة، وهي من أفضل الحدائق الكبرى المشهورة بالتجمعات العائلية، وتقع في مدينة نصر وتضم ثلاث أجنحة رئيسية، هم الجناح الأوربي، والجناح العربي، والجناح المصري، والدخول بـ 5جنيهات وتضم ملاهي ومساحات خضراء وحفلات للصغار.

حديقة الأسماك:

تقع بمنطقة الزمالك وتحتوي على العديد من الأسماك النادرة كما تتميز بوجود المساحات الخضراء ويبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات، وتفتح أبوابها من 9:30 صباحا حتى 5 مساء.

الحديقة اليابانية:

لعل الحديقة اليابانية من أكثر الحدائق التى تتمتع بمناظر خلابة تجعلها قبلة عشاق التصوير والاحتفاظ بصور تذكارية للحظات السعيدة في حياتهم وسط الأجواء الممتعة والخلابة، كما أنها تحتوى على أشهر التماثيل الخاصة بالحضارة اليابانية وبرجولات متعددة الأدوار على النظام الياباني كما أن للأطفال ألعاب ترفيهية وأشجار ونباتات نادرة يرجع عمرها إلى 80 عامًا وسعر التذكرة الواحدة 5 جنيهات.

حديقة الفسطاط:

تتمتع بالمساحة الخضراء الواسعة والتى يستمتع بها الأطفال للعب وركوب الدراجات فى أمان كما أن سعر تذكرة الدخول ثابت منذ عام 2009 وحتى الآن، إلى جانب احتوائها على ملاهي أطفال، وصل سعر التذكرة بها جنيهان لذلك أطلق عليها الكثيرون "حديقة الغلابة"، إلى جانب الملاهي الكهربائية والدراجات، وعرض مسرح الأطفال "الأراجوز".​