أخبار مصر

أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم بشأن طقس اليوم الخميس في مدن ومحافظات مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم بشأن طقس اليوم الخميس في مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 35 

شبين الكوم 25 35 

طنطا 24 35 

دمنهور 24 33 

الإسكندرية 24 31 

بلطيم 25 31 

مطروح 22 31 

السلوم 23 32 

سيوة 24 37 

بورسعيد 25 32 

دمياط 25 32 

الزقازيق 25 35 

الإسماعيلية 23 36 

السويس 25 36 

العريش 24 32

رفح 23 32 

رأس سدر 25 37

Advertisements

نخل 21 34

نويبع 28 35

طابا 28 34

كاترين 19 32 

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 28 37 

مرسى علم 28 35 

الفيوم 23 36 

بني سويف 23 36 

المنيا 23 36 

أسيوط 24 37 

سوهاج 26 38 

قنا 27 39 

الأقصر 27 40

أسوان 31 41

أبوسمبل 31 41

الوادي الجديد 28 42 

شلاتين 28 36 

أبو رماد 29 35

حلايب 30 34 

رأس حدربة 30 33 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا